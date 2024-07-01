Gökhan İnler, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı

Kariyerinde Udinese, Napoli, Leicester City, Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor gibi takımların formasını giyen Gökhan İnler, futbola veda ettiğini duyurdu.

"BUGÜNE KADAR SAHADA KALABİLDİĞİM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Gökhan İnler, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, futbolculuk maceramın sonuna geldim. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum uzun bir yolculuk oldu. Bugüne kadar sahada kalmayı başardığım için gurur duyuyorum. Oynadığım kulüplerdeki tüm insanlara, takım arkadaşlarıma, antrenörlere ve personele teşekkür ederim. Her zaman beni destekleyen ve bu yolculuğu paylaştığım taraftarlara minnettarım. Şimdi saha dışında başka bir yolculuk başlıyor ama her zamanki gibi aynı tutkuyu koyacağım. Kalpten teşekkürler. Herkese kucak dolusu selam ve sevgiler!” ifadelerini kullandı.