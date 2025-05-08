Gökhan Kırdar'dan, DJ Mahmut Orhan'a tepki

'Kurtlar Vadisi' dizisi için yaptığı şarkılarla da bilinen müzisyen Gökhan Kırdar, 'Pusu' ve 'Cendere' eserlerini izinsiz olarak kullanan DJ Mahmut Orhan'a tepki gösterdi. Kırdar, son olarak, 2. Lig'e yükselen Bursaspor'un şampiyonluk kutlamalarında eserlerini kullanan Mahmut Orhan'a dava açtığını söyledi.

Mahmut Orhan

Instagram hesabından açıklama yapan Gökhan Kırdar; "Tüm sevenlerimin ve hayranlarımın şahitliğinde sormak istiyorum! Yıllarca sabahlara kadar uyumadan ve çocuklarıma yeterince zaman ayıramadan büyük emeklerle hit hale getirdiğim hiçbir müzik eserimin veya şarkı sözümün, başka müzisyenler veya DJ'ler tarafından yeniden aranje edilmesi veya konserlerinde çalıp söylemelerine hiçbir zaman iznim olmamıştır ve de olmayacaktır. Bu uyarılarımızı dikkate almayıp yine de yapanlar hakkında dünya fikir ve sanat eserleri kanunu uyarınca yasal işlemler başlatılmıştır ve davalar açılmaya devam edecektir. Sayın DJ Mahmut Orhan Bey, hiçbir imzalı ya da sözlü izin almadan ticari amaçla olsun veya olmasın kendi mesleğiniz ve de reklamınız amacıyla sergilediğiniz sahne performanslarınızda, tüm eser, yayın ve marka hakları ben Gökhan Kırdar'a ve çocuklarıma ait olan ve de zaten bütün dünyanın 22 yıldır ezbere bildiği hit müziklerimden biri olan 'Pusu' eserimi her anlamda çalabiliyorsunuz? Vicdanım buna izin vermiyordu ve artık üzülerek paylaşmak zorunda kalıyorum, bağışlayınız lütfen, aşkla..." ifadelerini kullandı.