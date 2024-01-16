Gökhan Özen, 'Testere' filmindeki 'Jigsaw' karakterine benzetildi
Gökhan Özen'in son haliyle sosyal medyanın diline düştü. Yüzüne estetik yaptırdığı ileri sürülen Özen, 'Testere' filmindeki 'Jigsaw' karakterine benzetildi
Yaşamını ABD'de sürdüren ve bir süre önce konserleri için Türkiye'ye gelen Gökhan Özen'in son hali sosyal medyada gündem oldu.
Gökhan Özen'in yanaklarına dolgu yaptırdığı, göz kapaklarını aldırdığı ileri sürüldü.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Gökhan Özen için; "Yüzüne ne olmuş öyle", "Testere filmindeki bisiklete binen adama benzemiş" ve "Resmen başka biri olmuş" şeklinde yorum yaptı.
GÖKHAN ÖZEN'DEN 'ESTETİK' İDDİALARINA YANIT
Gökhan Özen, söz konusu iddialar hakkında; "Bir ameliyat oldum. Ama estetik amaçlı değil. Sağlık amaçlı. Yakını ve uzağı zor görür hale gelmiştim. Bununla ilgili birkaç ameliyat geçirdim. Ben sağlık olarak kendimi artık çok rahat hissediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.