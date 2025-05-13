Gökhan Sazdağı: Gemiyi limana yanaştırdık

Kayserispor takım kaptanı Gökhan Sazdağı; 3-1 kazanılan Antalyaspor maçı sonrası, gemiyi limana yanaştırmanın gururu içerisinde olduklarını söyledi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabında bir açıklama yapan Gökhan Sazdağı; "Koca bir camia kenetlendi. Taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla, yöneticisiyle, görünmeyen emekçileriyle ve sahadaki mücadeleden vazgeçmeyen oyuncularıyla bunu hep birlikte başardık. Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Çok şükür ki gemiyi limana yanaştırdık. Seninle gurur duyuyorum takım" açıklaması yaptı.