Gökhan Türkmen'den, Mert Demir'e imalı yorum

Sosyal medya platformlarında şarkılar arasındaki benzerlikleri inceleyen paylaşımlarıyla tanınan Koray Çapanoğlu, bu kez Mert Demir’in 'Dağıldım Sonunda' şarkısını, Yıldız Tilbe ile Toprak düeti olan 'Hep Seninle Olabilirim' şarkısıyla karşılaştırdı. Çapanoğlu, paylaşımında takipçilerine, "Sizce benzerlik var mı?" diye sordu.

Daha önce konuk olduğu bir programda; "Mert, esinlenmeyi fazla seviyor" sözleriyle dikkat çeken Gökhan Türkmen, Çapanoğlu’nun paylaşımına yorum yaparak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. REKLAM

Gökhan Türkmen, paylaşımın altına; "Neyse!" yazdı. Bu yorum, açıkça bir şey söylemese de imalı bir şekilde dikkatleri üzerine çekti ve sosyal medyada hızla gündem oldu.

"BÖYLE ŞEYLERE KIZIYORUM" Gökhan Türkmen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Oğuzhan Koç mu, Mert Demir mi?" sorusuna da net bir yanıt vermişti. Türkmen; "Oğuzhan… Mert, esinlenmeyi fazla seviyor. Başarılı buluyorum bu arada… Ancak emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil. Bütün böyle şeylere kızıyorum. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum" demişti.