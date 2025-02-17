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        Haberler Magazin Gökhan Türkmen'den, Mert Demir'e imalı yorum - Magazin haberleri

        Gökhan Türkmen'den, Mert Demir'e imalı yorum

        Müzisyen Koray Çapanoğlu, Mert Demir'in 'Dağıldım Sonunda' şarkısını Yıldız Tilbe ile Toprak'ın şarkısıyla karşılaştırdı. Gökhan Türkmen, bu paylaşımına "Neyse!" diyerek imalı bir yorum yaptı. Türkmen, daha önce Mert Demir'in esinlenmelerini eleştirmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 21:32 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:32
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        Mert Demir'e imalı yorum
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        Sosyal medya platformlarında şarkılar arasındaki benzerlikleri inceleyen paylaşımlarıyla tanınan Koray Çapanoğlu, bu kez Mert Demir’in 'Dağıldım Sonunda' şarkısını, Yıldız Tilbe ile Toprak düeti olan 'Hep Seninle Olabilirim' şarkısıyla karşılaştırdı. Çapanoğlu, paylaşımında takipçilerine, "Sizce benzerlik var mı?" diye sordu.

        Daha önce konuk olduğu bir programda; "Mert, esinlenmeyi fazla seviyor" sözleriyle dikkat çeken Gökhan Türkmen, Çapanoğlu’nun paylaşımına yorum yaparak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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        Gökhan Türkmen, paylaşımın altına; "Neyse!" yazdı. Bu yorum, açıkça bir şey söylemese de imalı bir şekilde dikkatleri üzerine çekti ve sosyal medyada hızla gündem oldu.

        "BÖYLE ŞEYLERE KIZIYORUM"

        Gökhan Türkmen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Oğuzhan Koç mu, Mert Demir mi?" sorusuna da net bir yanıt vermişti. Türkmen; "Oğuzhan… Mert, esinlenmeyi fazla seviyor. Başarılı buluyorum bu arada… Ancak emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil. Bütün böyle şeylere kızıyorum. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum" demişti.

        Gökhan Türkmen’in yorumunun ardından, Koray Çapanoğlu sosyal medya üzerinden emojilerle yanıt verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gökhan Türkmen
        #Mert Demir
        #Koray Çapanoğlu
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