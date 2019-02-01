Gökhan Türkmen, “Virgül” adlı Maxi Single projesi, ‘İhtimaller Perisi’ klibi ve kendisine dair bilinmeyenleri anlattı.

"KILIĞIMA KIYAFETİME ÇOK DİKKAT EDERİM"

“Süslü bir erkek misin?”sorusuna Gökhan Türkmen, "Süslüyüm, 'süslü' derken çok dikkat ederim. Küçüklüğümden beri öyleyim. Eskiden ablam çok yönlendirirdi, ondan böyle çok öğrenmişimdir. Ama genel karakter olarak titizliğim, temizliğim hep vardır. O yüzden kılığıma kıyafetimin ütülü olmasına, renk uyumu olmasına çok dikkat ederim" yanıtını verdi.

"KAFAMA ÇOK FAZLA TAKMAM"

Röportajın 'Doğru/Yanlış' bölümünde “Yapılan kötü eleştirilere takar ve günlük hayatımda etkilenirim?” sorusuna Türkmen, 'Yanlış' cevabını kaldırdı: Olduğu da oluyor, olmadığı da oluyor. Ama çok aşırı takmıyorum. Karşı tarafa çok üzülüyorum böyle durumlarda. Genel olarak empati biraz fazla yaptığımdan dolayı, karşı tarafın bu hayat içerisinde niye bu kadar manasızca bu şeylere takıldığını veya nasıl takılabildiğini yada bunlara takılıyorsa hayatı nasıl yaşayabildiğini düşünüp onun için üzülüp, ona cevap veriyorum. Güzel cevaplar veriyorum hiçbir eleştiriye kötü cevap vermedim. Bazen hafif böyle iğneleyicide söyleyebiliyorum, genelde benim cevaplarım komik olur.

"ŞARKÜTERİ AÇMAK İSTİYORUM"

Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı “Hayallerimden biri şarküteri açmak” açıklaması hakkında, "İthal ürünlerin, fındık, fıstık, badem ezmesi gibi değişik ürünlerin olduğu, her yerde olmayan ürünlerin olduğu bir şarküteri açmak istiyorum. İleride kırsal bir yere yerleşirsem böyle güzel bir çiftlik evimin olduğu ilin-ilçenin merkezinde de öyle bir dükkanım kesin olur. Yumurtasını peynirini meyvesini filan kendim yetiştiririm" ifadelerini kullandı.

"POPÜLER KÜLTÜRE HİZMET ETMİYORUM"

'Doğru/Yanlış' bölümünde “Diğer pop sanatçılarından farklı bir tarzım olduğunu düşünüyorum” sorusuna Türkmen, 'Doğru' cevabını verdi: Yaptığım şarkıların formu gereği pop sanatçısıyım. Yoksa popüler kültüre hizmet eden bir pop sanatçısı değilim. Şu an yaptığım şarkılar şuan ki popüler kültüre yada pop müziği şarkılarına ayak uydurduğu için.

"KENDİMLE DALGA GEÇMEEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Türkmen, Instagram paylaşımlarıyla ilgili, "Kendimle dalga geçmeyi çok seviyorum, niye böyle sürekli artist artist pozlar çektirip koyayım ki, zaten görüyorlar düzgün bir şekilde burası da Instagram dalga geçilecek bir yer.

"ÖYLE BİR YETENEĞİM YOK"

Son klibi 'İhtimaller Perisi'ni müzikseverlerin beğenisine sunan Gökhan Türkmen, “Konsere çıkıp seyirciden refleks efekt alamadığın durumlar oldu mu? Onun bir triği var mı?” sorusu üzerine, "Benim için yok. Onu tersine çeviren vardır mutlaka, o profesyonelliktir belki bir yetenektir bilmiyorum ama bende öyle bir yetenek yok. O an enerjiyi alamadıysam enerji almak için insanları böyle dürtükleyip yada bir şeyler söyleyip, bir şeyler anlatıp enerji alma durumum yok açıkçası. Bence sahneye enerji veren seyircidir. Zaten sanatçının gelen insanlara enerji verme gibi bir rolü olmaması lazım, o enerjiyi verecek olan seyircidir. Seyirci o enerjiyi verirse, şarkıcıda o enerjiyle çok daha güzel sahne geçirir. Ben şarkı söylemeye gidiyorum oraya dinlemeye gelen karşıdaki yani ben her zamanki işimi yapıyorum orada" şeklinde konuştu.

"TAHAMMÜL SEVİYEM YÜKSELDİ"

Başarılı şarkıcı, babalık deneyimleri hakkında konuştu: 4 yıllık babayım. Tahammülüm seviyem yükseldi. Gerçi insanının çocuğuna tahammülünün olması dünyanın en doğal şeyi herhalde, çünkü kendine tahammülün varsa çocuğuna da tahammülün olması gerek. Daha sakin bir adam olmuş olabilirim. Hayatın hala tadını çıkarmaya çalışan bir babayım. Baba oldum artık buda yapılmaz dediğim bir şey yok. Hatta onlarla beraber elimden geldiği kadar yaşamadığım şeyleri ailemle beraber yaşamayı tercih ediyorum. Erken baba olma isteğimin sebebi de buydu.

"GERÇEK BİR ROCK ALBÜMÜ YAPMAK İSTİYORUM"

Gökhan Türkmen, 2019’da gerçekleştirmek istediği projesini açıkladı: 'Gerçek bir rock albümü yapmak istiyorum. Gökhan Türkmen’in yeni albümü rock tarzında olsun. Tam bir rocknroll albümü. Daha tansiyonlu şarkılar olsun böyle ticari bir kaygısı olmadan kendi içimden geldiği gibi bestelerin olduğu içinde arabesk barındırmayan bir albüm. Kafamda Anadolu rock tarzına kaymadan gerçekte dünyada nasıl yapılıyorsa o şekilde yapmak istediğim bir rock albümü var.