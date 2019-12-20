Geçtiğimiz gün dinleyenleriyle bir araya gelen Gökhan Türkmen, 'Akustik Konser Serisi' kapsamında Bostancı Gösteri Merkezi'nde şarkılarını söyledi. Türkmen, şarkılarına binlerce kişi, hep bir ağızdan eşlik etti. Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber o günü ailesiyle beraber geçireceğini belirten şarkıcı, o gece sahne almayacağını söyledi.

Konserden önce ünlü şarkıcı, "Burada benim gibi her sanatçının, her genç müzisyenin sahneye çıkacak olması büyük güzellik, büyük hayal tabii ki" dedi.

"YILBAŞINDA ÇALIŞMAYI TERCİH ETMİYORUM"

Yeni yılı ailesiyle evinde geçireceğinin altını çizen Gökhan Türkmen, "Bugüne kadar hep birlikte evde olamamıştık yılbaşında ya eşim Sinem ya da ben çocuklara eşlik ediyorduk. Ben özellikle çocuklar doğduktan sonra yılbaşında çalışmayı tercih etmiyorum" dedi.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Sosyal sorumluluk projeleriyle yıllardır farkındalık yaratmayı amaçlayan Türkmen ve ekibi, akustik konser serisiyle yine 'Geleceğe Işık Tut' projesine destek verdi. Proje hakkında şarkıcı, "Bu gece, her zaman olduğu gibi, akustik konserimizde proje için seyircilerimizden özellikle ilkokul ve ortaokul çocukları için kırtasiye malzemesi, hikaye ve test kitapları, hediyeler getirmelerini istiyoruz. Destek bekliyoruz. Bu projeye çocuklarımız için devam edeceğiz" dedi. Konserde toplanan hediye kolileri, okullara ulaştırılmak üzere teslim edildi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Türkmen’e GT Band’in yanı sıra yaylılarda ve tahta üflemelilerde müzisyenler eşlik etti. Konuk sanatçı olarak Türkmen’e eşlik eden Hemdem" doğu turnesinde birlikte sahne aldığı Serkan Ölçer, Birkan Nasuhoğlu ve Mustafa İpekçioğlu’da müzikseverlere bir araya geldi.