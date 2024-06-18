Gökhan Türkmen imaj değiştirdi
Yıllardır sakalını uzun kullanan Gökhan Türkmen, imaj değişikliğine gitti. Şarkıcı, bu kez saçlarını uzatıp sakalını kestirdi
Giriş: 18.06.2024 - 09:38 Güncelleme: 18.06.2024 - 09:38
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Gökhan Türkmen, imaj değişikliğine giderek uzun yıllar uzun kullandığı sakalını kestirip, saçlarını uzattı.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çeşme'deki bir mekânda sahne alan Gökhan Türkmen, sahneye yeni tarzı ile çıktı.
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Uzun kullandığı sakalını kestirip imaj tazeleyen 40 yaşındaki şarkıcı, stili ile dikkat çekti.