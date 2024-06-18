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        Haberler Magazin Gökhan Türkmen, yıllar sonra imaj değiştirdi - Magazin haberleri

        Gökhan Türkmen imaj değiştirdi

        Yıllardır sakalını uzun kullanan Gökhan Türkmen, imaj değişikliğine gitti. Şarkıcı, bu kez saçlarını uzatıp sakalını kestirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 09:38 Güncelleme: 18.06.2024 - 09:38
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        Gökhan Türkmen, imaj değişikliğine giderek uzun yıllar uzun kullandığı sakalını kestirip, saçlarını uzattı.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çeşme'deki bir mekânda sahne alan Gökhan Türkmen, sahneye yeni tarzı ile çıktı.

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        Uzun kullandığı sakalını kestirip imaj tazeleyen 40 yaşındaki şarkıcı, stili ile dikkat çekti.

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        Sahne kombinini güneş gözlüğü ile tamamlayan Gökhan Türkmen'e ayrıca aynı şekilde orkestra arkadaşları da eşlik etti.

        #Gökhan Türkmen
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