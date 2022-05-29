'Sevgili solistim dualarım seninle' 0:00 / 0:00

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Son albüm çalışmasını 1994 yılında yapan ve 28 senedir sanat camiasından uzak olan Gönül Akkor'un, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraştığı ortaya çıkmıştı.

Usta oyuncu Göksel Arsoy da Akkor'un son halini görünce çok üzüldüğünü dile getirdi:

En büyük gazinolarda birlikte çalıştık. Repertuvarındaki bir şarkıyı her gece dinlemeden gazinodan ayrılmazdım. Bu şarkıyı hiç kimse onun kadar ruha hitap ederek söyleyememiştir; 'Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun.' Sevgili arkadaşım, solistim, bütün dualarım seninle. Acil şifalar diliyorum.