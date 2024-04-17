Göksel'den 'B'Aşka Şarkılar

"HER PAZAR YENİ BİR HEYECAN"

"Müzik hayatımın en heyecan verici işlerinden biri oldu. Kayıtların canlı ve tamamının akustik olması bu projeyi daha önce yaptığım nostalji albümlerimden ayırıyor. Türk sanat müziğinin bu ölümsüz eserlerini seslendirmekten aldığım keyfi kelimelere dökmek kolay değil. Önümüzdeki pazar akşamının şarkısı bir başka şaheser. Her hafta bu heyecanı yaşamak çok güzel" diyen Göksel, yorumu ve stili ile yine çok konuşulacak bir işe imza atarken, seslerini ve edalarını özlediğimiz dönemin ihtişamlı divalarına da selam çakıyor.