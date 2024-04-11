Göksel'den, yeni şarkı 'Boş Vere Boş Vere'
Selami Şahin'e, saygı niteliğinde hazırlanan 'Selami Şahin Şarkıları 2' albümü, dinleyicilerle buluşmayı sürdürüyor
Selami Şahin'in kariyerindeki hareketli şarkılardan biri olarak dikkat çeken 'Boş Vere Boş Vere', Göksel'in kendine has sesi ve stiliyle bambaşka bir ruha bürünürken, bu yeni versiyonun düzenlemesi Sabi Saltiel imzası taşıyor. Eşsiz sesi ve derin yorumuyla dinleyicileri büyüleyen sanatçı, her zamankinden daha güçlü ve etkileyici bir performans sergiliyor. Şarkı ise içinde barındırdığı dinamizm ve coşkuyla müzik listelerini sarsacak bir proje olarak öne çıkıyor.
Selami Şahin'in en önemli eserlerini popüler müzik dünyasıyla buluşturan 'Selami Şahin Şarkıları 2' albümü, Gökhan Türkmen, Can Ozan, KÖFN, Koray Avcı ve Göksel'in ardından Ceylan Ertem, Serkan Kaya, Linet, Ümit Yaşar ve Elif Buse Doğan gibi birbirinden güçlü on farklı sürpriz şarkıcıyı bir araya getiriyor.
Her hafta yeni bir şarkıyla müzikseverlerin beğenisine sunulan albümün müzik direktörlüğünü Lider Şahin üstlenirken projenin görsel dünyası Ethem Onur Bilgiç imzası taşıyor. Müzik listelerinin zirvesine göz kırpan Göksel'in yeniden yorumladığı 'Boş Vere Boş Vere' 12 Nisan Cuma gününden itibaren Lider Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.