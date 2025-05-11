Göksenin Köksal: Çok istedik ama olmadı

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 yenilen Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncularından Göksenin Köksal, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ÇOK İSTEDİK AMA OLMADI"

Şampiyonluğu çok istediklerini söyleyen Köksal, "Yapacak bir şey yok. Çok istedik ama olmadı. Taraftarımıza bizi burada yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Malaga'yı tebrik ediyoruz. 3-4 farka indirdik ama orada skor bulamadık. Yapacak bir şey yok." dedi.