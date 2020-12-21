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Türkiye'ye Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası büyükler kategorisinde ilk madalyasını kazandıran Göksu Üçtaş Şanlı, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Göksu Üçtaş Şanlı'nın hayatı merak ediliyor. Göksu Üçtaş Şanlı kimdir? Göksu Üçtaş Şanlı nereli ve kaç yaşında? İşte Göksu Üçtaş Şanlı boyu, kilosu, hayatı...

GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI KİMDİR?

Göksu Üçtaş 30 Ağustos 1990 tarihinde Şahinbey, Gaziantep'te dünyaya geldi. Türk artistik jimnastikçi.

2009 Akdeniz Oyunları'nda atlama masasında gümüş madalya almış ve Türkiye'ye bu dalda ilk madalyayı kazandırmıştır. Mart 2010'da Doha'da yapılan Dünya Kupası yarışmasında yer hareketlerinde bronz madalya almıştır. 2010 senesinde, 28-02 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde düzenlenen Dünya Kupası yarışmalarında, yer aletinde altın, denge ve atlama aletlerinde ise gümüş madalya kazanarak Türkiye’ye üç madalya getirdi. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi tarihinde ilk kez artistik jimnastik dalında temsil etmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi mezunu olan Göksu Üçtaş Şanlı 1,59 boyunda ve 47 kilodur.