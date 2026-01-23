Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik 'Gökyüzü'nü yayınladı

        'Gökyüzü'nü yayınladı

        Nilüfer, yeni şarkısı 'Gökyüzü'nü yayınladı. Sanatçı, sözleri Neşe Seçil Tokat, müziği Ferhat Göçer imzası taşıyan 'Gökyüzü' için; "Seslendirmekten büyük keyif aldım" diyerek duygularını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 09:21 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Büyük keyif aldım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk pop müziğinin efsane ismi Nilüfer, yeni şarkısı 'Gökyüzü' ile müzikseverlerle yeniden buluştu. 23 Ocak’ta yayınlanan şarkı, zamansız aşk hikâyesiyle dinleyicilerin kalbine dokunuyor.

        Sözleri Neşe Seçil Tokat, müziği Ferhat Göçer imzası taşıyan 'Gökyüzü', iki güçlü ismi aynı duyguda buluşturdu. Göçer, şarkıyla ilgili olarak; “Nilüfer gibi Türk pop müziğine iz bırakmış bir sanatçının bestemi seslendirmesi beni çok mutlu etti” sözleriyle heyecanını dile getirirken Nilüfer; “Ferhat Göçer’in bestesi çok sahici ve içtendi. Seslendirmekten büyük keyif aldım” diyerek duygularını ifade etti.

        REKLAM

        Yönetmen Kemal Başbuğ imzası taşıyan klipte şıklığıyla dikkat çeken Nilüfer, zarafeti ve güçlü duruşuyla yine göz doldurdu. Düzenlemesi Volga Tamöz’e ait olan 'Gökyüzü', Nilüfer’in yıllardır dinleyicinin kalbinde yer eden aşk şarkıları arasında yerini aldı. Şarkı ve klip tüm dijital platformlarda yayınlandı.

        'GÖKYÜZÜ'

        Dert etmeden hiçbir şeyi seninle biz bize

        Yarın yokmuş gibi zaman durmuştu ve çok mutluyduk

        Saymamıştım yıldızları inan senden önce

        Gözlerin mi yıldızlar mı daha parlaktı

        Hayat bizden ayrı bin telaşla sürüp giderken

        Günler ve mevsimler bize hep yazdı

        Anlamadım nereden vurdu kader

        Bize ayrılık yazdı

        Sen söyle gökyüzü

        Bir miyiz biz hala

        Her gece baktıkça aynı yıldıza

        Sen söyle gökyüzü

        Hatırlar mı hala

        Her gece baktıkça aynı yıldıza

        ÖNERİLEN VİDEO

        1 milyara yaklaştı

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) 'Go Türkiye' markası altında hayata geçirdiği sinematografik mini diziler, küresel ölçekte milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türkiye'nin dijital tanıtım gücünü gözler önüne serdi

        #nilüfer
        #Gökyüzü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!