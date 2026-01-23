'Gökyüzü'nü yayınladı

Türk pop müziğinin efsane ismi Nilüfer, yeni şarkısı 'Gökyüzü' ile müzikseverlerle yeniden buluştu. 23 Ocak’ta yayınlanan şarkı, zamansız aşk hikâyesiyle dinleyicilerin kalbine dokunuyor.

Sözleri Neşe Seçil Tokat, müziği Ferhat Göçer imzası taşıyan 'Gökyüzü', iki güçlü ismi aynı duyguda buluşturdu. Göçer, şarkıyla ilgili olarak; “Nilüfer gibi Türk pop müziğine iz bırakmış bir sanatçının bestemi seslendirmesi beni çok mutlu etti” sözleriyle heyecanını dile getirirken Nilüfer; “Ferhat Göçer’in bestesi çok sahici ve içtendi. Seslendirmekten büyük keyif aldım” diyerek duygularını ifade etti.

Yönetmen Kemal Başbuğ imzası taşıyan klipte şıklığıyla dikkat çeken Nilüfer, zarafeti ve güçlü duruşuyla yine göz doldurdu. Düzenlemesi Volga Tamöz’e ait olan 'Gökyüzü', Nilüfer’in yıllardır dinleyicinin kalbinde yer eden aşk şarkıları arasında yerini aldı. Şarkı ve klip tüm dijital platformlarda yayınlandı.

'GÖKYÜZÜ'