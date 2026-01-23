'Gökyüzü'nü yayınladı
Nilüfer, yeni şarkısı 'Gökyüzü'nü yayınladı. Sanatçı, sözleri Neşe Seçil Tokat, müziği Ferhat Göçer imzası taşıyan 'Gökyüzü' için; "Seslendirmekten büyük keyif aldım" diyerek duygularını ifade etti
Türk pop müziğinin efsane ismi Nilüfer, yeni şarkısı 'Gökyüzü' ile müzikseverlerle yeniden buluştu. 23 Ocak’ta yayınlanan şarkı, zamansız aşk hikâyesiyle dinleyicilerin kalbine dokunuyor.
Sözleri Neşe Seçil Tokat, müziği Ferhat Göçer imzası taşıyan 'Gökyüzü', iki güçlü ismi aynı duyguda buluşturdu. Göçer, şarkıyla ilgili olarak; “Nilüfer gibi Türk pop müziğine iz bırakmış bir sanatçının bestemi seslendirmesi beni çok mutlu etti” sözleriyle heyecanını dile getirirken Nilüfer; “Ferhat Göçer’in bestesi çok sahici ve içtendi. Seslendirmekten büyük keyif aldım” diyerek duygularını ifade etti.
Yönetmen Kemal Başbuğ imzası taşıyan klipte şıklığıyla dikkat çeken Nilüfer, zarafeti ve güçlü duruşuyla yine göz doldurdu. Düzenlemesi Volga Tamöz’e ait olan 'Gökyüzü', Nilüfer’in yıllardır dinleyicinin kalbinde yer eden aşk şarkıları arasında yerini aldı. Şarkı ve klip tüm dijital platformlarda yayınlandı.
'GÖKYÜZÜ'
Dert etmeden hiçbir şeyi seninle biz bize
Yarın yokmuş gibi zaman durmuştu ve çok mutluyduk
Saymamıştım yıldızları inan senden önce
Gözlerin mi yıldızlar mı daha parlaktı
Hayat bizden ayrı bin telaşla sürüp giderken
Günler ve mevsimler bize hep yazdı
Anlamadım nereden vurdu kader
Bize ayrılık yazdı
Sen söyle gökyüzü
Bir miyiz biz hala
Her gece baktıkça aynı yıldıza
Sen söyle gökyüzü
Hatırlar mı hala
Her gece baktıkça aynı yıldıza