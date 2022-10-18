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Gol demek Fenerbahçe demek! Her alanda zirvede

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon golcü kimliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ligde 9 maçta 28 kez rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, üç ayrı hücum istatistiğinde ligin zirvesine yerleşti.

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  • Gol demek Fenerbahçe demek! Her alanda zirvede

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, aldığı sonuçlar kadar oynadığı futbolla da taraftarına keyif vermeye devam ediyor.
  • Gol demek Fenerbahçe demek! Her alanda zirvede

    Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sezon gol yollarında yakaladığı istatistikle dikkat çekti.
  • Gol demek Fenerbahçe demek! Her alanda zirvede

    Fenerbahçe, 2022/23 sezonunda şu ana kadar attığı 28 golle rakip fileleri en çok havalandıran takım olurken, gol beklentisi ve net gol pozisyonlarında da zirvede yer aldı.
  • Gol demek Fenerbahçe demek! Her alanda zirvede

    Opta'nın verilerine göre; Kanarya, geride kalan 9 karşılaşmada maç başına 19.56 gol beklentisi yarattı. Bu maçlarda toplam 37 de net gol pozisyonu yakalayan Fenerbahçe, bu istatistiklerde ligin tepesine yerleşti. 
  • Gol demek Fenerbahçe demek! Her alanda zirvede

    Fenerbahçe 10 haftası geride kalan Süper Lig'de bir haftayı bay geçerken, oynadığı 9 maçta 20 puan topladı.
  • Gol demek Fenerbahçe demek! Her alanda zirvede

    Maç eksiğine rağmen averajla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 28 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü.
  • Gol demek Fenerbahçe demek! Her alanda zirvede

    ANKARA'DA 16 YIL SONRA BİR İLK!

    Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında elde ettiği 3-0'lık galibiyetle de 16 yıl sonra bir ilki başardı. 
  • Gol demek Fenerbahçe demek! Her alanda zirvede

    Sarı-lacivertliler, Aralık 2006'dan bu yana Süper Lig'de ilk kez Başkent deplasmanında üst üste iki galibiyet aldı. 
  • Gol demek Fenerbahçe demek! Her alanda zirvede

    YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

    Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrılırken, resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. 
  • Gol demek Fenerbahçe demek! Her alanda zirvede

    Son yenilgisini Arabam.com Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra ligde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta rakiplerine galibiyet şansı vermedi. 
  • Gol demek Fenerbahçe demek! Her alanda zirvede

    Sarı-lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet alırken, sadece Fransa'da Rennes ve ligde Beşiktaş deplasmanlarında berabere kaldı.

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