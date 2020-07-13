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Gol Kralı oyuncuları kimlerdir? Kemal Sunal Gol Kralı filmi konusu

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolü üstlendiği Gol Kralı filmi yönetmenliğini Kartal Tibet yapmıştır. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Gol Kralı filmi konusu nedir? Gol Kral filmi oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilenler.

Gol Kralı

Gol Kralı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği 1980 çıkışlı komedi türündeki Türk filmi. Aziz Nesin'in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmin başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu oynamaktadır. Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.

GOL KRALI FİLMİ KONUSU

Sait Sarıoğlu aradığı aşkı bir gün sokakta gezerken bulur. Futbol meraklısı Sevim Ferferik’e ilk görüşte aşık olur. Sevim ve ailesi'de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol topu girer. Sevim’in futbol aşkı Sait’in de futbolla ilgilenmesine neden olur. Nişanlısının kendisine bağlanması için futbola merak salan Sait onun gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Ancak Sevim’in onunla dalga geçmesi hırsını daha da artırır. Gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar ve bu uğurda gol kralı seçilir.

GOL KRALI FİLMİ OYUNCULARI

OyuncuRolNotlar
Kemal SunalSait Sarıoğlu
Suna YıldızoğluSevim Ferferik
Suzan AvcıMeçhure
Gülnur AkayHemşire Hacer
Reha YurdakulHasip Ferferik
Hüseyin KutmanHündar Dubara
Mürüvvet SimMademoiselle Angel
Gölge Başarİspanyol Aysel
Mete SezerAntrenör Tomson
Yavuz ŞimşekDuvar Ahmet
Ajlan AktuğÜçkağıtçı Ercan
Muadelet TibetSait'in Teyzesi Berrin
Zeki SezerSelami
Yadigar EjderSinema Locasındaki Adam
Sıdıka DuruerDolmuştaki Kadın
Sevinç SunanHemşire
Kürşat AlnıaçıkFutbolcu
Murat ÖzlükFutbolcu
Kemal ÜlkerFutbolcu
Metin AlparslanFutbolcu
İbrahim SesigüzelFutbolcu Kaleci
Veli KurtulmuşFutbolcu
Emre Emin AraviFutbolcu
Sabahat İzgüSinemadaki kadın
Handan Adalı
Cem Molvan
Muzaffer TuranFutbolcu
Saadettin ErbilReha Yurdakul Seslendirme
Ayşin AtavSuna Yıldızoğlu Seslendirmesi
Erhan YazıcıoğluAjlan Aktug Seslendirme
Levent DönmezYavuz Şimşek Seslendirmesi
Nevin AkkayaSuzan Avcı Seslendirmesi
Dinçer ÇekmezMete Sezer Seslendirmesi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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