Gol Kralı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği 1980 çıkışlı komedi türündeki Türk filmi. Aziz Nesin'in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmin başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu oynamaktadır. Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.

GOL KRALI FİLMİ KONUSU

Sait Sarıoğlu aradığı aşkı bir gün sokakta gezerken bulur. Futbol meraklısı Sevim Ferferik’e ilk görüşte aşık olur. Sevim ve ailesi'de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol topu girer. Sevim’in futbol aşkı Sait’in de futbolla ilgilenmesine neden olur. Nişanlısının kendisine bağlanması için futbola merak salan Sait onun gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Ancak Sevim’in onunla dalga geçmesi hırsını daha da artırır. Gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar ve bu uğurda gol kralı seçilir.

GOL KRALI FİLMİ OYUNCULARI