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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film'den, Evrim Alasya açıklaması - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film'den, Evrim Alasya açıklaması

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film, Evrim Alasya hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:59
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        Gold Film'den, Evrim Alasya açıklaması
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        Gold Film, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya hakkında çıkan çeşitli iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Basın mensuplarının dikkatine,

        Geçtiğimiz günlerde 'Kızılcık Şerbeti' oyuncuları Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili, Gold Film'in onayı ve bilgisi olmadan bir magazin programına konuk olmuşlardır. Maalesef bu maksadını aşan röportaj yayınının ardından bugün değerli oyuncumuz Evrim Alasya hakkında gerçeği yansıtmayan, asılsız haberlerin yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. 'Kızılcık Şerbeti’nin üçüncü yılında da Evrim Alasya ile hem oyuncularımız hem ekibimiz hem de bizler prensipli, disiplinli ve son derece uyumlu bir şekilde çalıştığımızı özellikle belirtmek isteriz. Yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.

        Kamuyoyuna duyurulur

        Saygılarımızla.

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        #kızılcık şerbeti
        #Evrim Alasya
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