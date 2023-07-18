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        Goldie Hawn, Kurt Russell ile neden evlenmediğini açıkladı

        Kurt Russel ile 40 yıldır aşk yaşayan Goldie Hawn, "Neden evlenmeliyiz? Bu daha iyi bir soru değil mi? Evlilik yürümediğinde işler giderek büyüyor. Çok çirkin bir hâle geliyor. İlişkileri yürütmesi zordur. Hep kolay değildir. Bu yüzden özgür düşünce ile özgür kalmak önemlidir" şeklinde konuştu

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 08:59
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        Goldie Hawn ile Kurt Russell, 1983'ten beri birliktelik yaşıyor. Ünlü çiftten Hawn, yaklaşık 40 yıldır birlikte olmalarına rağmen neden evlenmediklerini açıkladı.

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        "NEDEN EVLENMELİYİZ?"

        Konuyla alakalı konuşan 77 yaşındaki Goldie Hawn, "Neden evlenmeliyiz? Bu daha iyi bir soru değil mi?" ifadelerini kullandı.

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        "YÜRÜMEDİĞİNDE İŞLER GİDEREK BÜYÜYOR"

        Daha önce iki evlilik yapan Goldie awn, "Evlilik yürümediğinde işler giderek büyüyor. Çok çirkin bir hâle geliyor" açıklamasında bulundu.

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        "ÖZGÜR KALMAK ÖNEMLİ"

        Goldie Hawn, "İlişkileri yürütmesi zordur. Hiç kolay değildir. Bu yüzden özgür düşünce ile özgür kalmak önemlidir" şeklinde konuştu.

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        BİR ÇOCUKLARI VAR

        Kurt Russell ile Goldie Hawn'ın Wyatt Russel adında bir çocuğu bulunuyor.

        Fotoğraflar: AP, Reuters

        #Goldie Hawn
        #Kurt Russell
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