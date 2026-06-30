Eskişehir'in Sivrihisar Belediyesi'nin Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, "Geleneksel Göle Maya Çalma Etkinliği" ile 1 Temmuz'da başlıyor. Saat 12.00'de Nasreddin Hoca Mahallesi'nde başlayacak programda, geleneksel göle maya çalma etkinliğinin yanı sıra halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek. Katılımcılar ayrıca Nasreddin Hoca Evi'ni ziyaret etme fırsatı bulacak. Ayrıca etkinlik sonunda geleneksel Hoca Pilavı ikram edilecek.

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Nasreddin Hoca'nın mirasını gelecek nesillere aktarmanın en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, "Nasreddin Hoca, sadece Sivrihisar'ın değil, tüm insanlığın ortak değeridir. Göle maya çalma geleneği de Hoca'nın umut, iyimserlik ve birlik mesajını yüzyıllardır yaşatan önemli bir kültürel mirastır. Festivalimiz kapsamında bu geleneği hep birlikte yaşatacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve ilçemize gelecek misafirlerimizi bu anlamlı buluşmaya davet ediyor, festival coşkusunu birlikte paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek programda, Nasreddin Hoca'nın hoşgörü, umut ve birlik mesajı geleneksel etkinlikler, halk oyunları gösterileri, Nasreddin Hoca Evi ziyareti ve Hoca Pilavı ikramıyla bir kez daha yaşatılacak.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.