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İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 çocuk ise suyunu içinde gözden kayboldu.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sırasında kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.