İstanbul'da gölette facia! Baba birine yetişti ama...
İstanbul Silivri'de, serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan 2'si kayboldu. Baba tarafından kurtarılan bir çocuk hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaybolan 2 çocuğun ise cansız bedenlerine ulaşıldı
İstanbul'un Silivri ilçesindegölete giren yabancı uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Değirmenköy'de bulunan gölette saat 17.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, ailesiyle birlikte göletin kenarına gelen ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kardeş serinlemek amacıyla gölete girdi.Çocukların suda batıp çıktığını gören baba, çocuklardan birini sudan çıkardı.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 çocuk ise suyunu içinde gözden kayboldu.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sırasında kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Babası tarafından sudan çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.