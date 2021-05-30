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'Gölgeler İçinde', Fajr Film Festivali'ne seçildi

42'nci Moskova Uluslararası Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü (Gümüş George) kazanan 'Gölgeler İçinde', Fajr Film Festivali'nde yer alacak

'Gölgeler İçinde', Fajr Film Festivali'ne seçildi
HABERTURK.COM

Erdem Tepegöz'ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği, ortak yapımcılığını TRT'nin üstlendiği 'Gölgeler İçinde', İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Fajr Film Festivali'nde yarışacak.
Beyazperdeye ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarını yansıtan filmde başrolleri Numan Acar, Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak ve Selin Kavak paylaştı.

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