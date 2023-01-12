Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi

Yaklaşık 1 ay süren sakatlığının ardından Fenerbahçe derbisiyle formasına kavuşan Mauro Icardi, son 15 dakikasında dahil olduğu maçta 1 gol, 1 asistle parlamıştı. Hem Icardi'nin muhteşem geri dönüşü hem de Gomis'in son haftalardaki başarılı performansı, Hatayspor karşısında forvet hattında kimin oynayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği isim ise belli oldu. İşte detaylar...

ABONE OL
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    Süper Lig'de geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray, 19. haftada taraftarı önünde Hatayspor'u ağırlayacak. 
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, derbi 11'ine göre Hatay maçının kadrosunda birkaç değişikliğe gidecek.
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    MERTENS YOK

    Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mertens Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

     
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    KEREM, BARIŞ ALPER, RASHICA...

    Buruk'un, Mertens'in yokluğunda Icardi'nin arkasında Kerem, Barış Alper ve Rashica üçlüsüne görev vereceği öğrenildi. 
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    Savunma hattında değişikliğe gitmesi beklenmeyen Okan Buruk'un, orta sahada ise Berkan'ın yerine Torreira'yı 11'e monte edebileceği belirtiliyor. 
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    ICARDI 11'E DÖNÜYOR

    Yaklaşık 1 ay süren sakatlığının ardından Fenerbahçe derbisiyle sahalara geri dönen Mauro Icardi, 76. dakikada dahil olduğu dev maçta 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından olmuştu.
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Arjantinli yıldız, Hatayspor maçına ise ilk 11'de başlayacak.
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    Teknik direktör Okan Buruk'un forvet hattında Icardi'yi sahaya sürüp, son haftaların golcü ismi Gomis'i ise yedek soyundurması bekleniyor.
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

    Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip.
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    DÖRT İSİM SINIRDA

    Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.
  • Gomis mi, Icardi mi? Okan Buruk kararını verdi - Spor haberleri

    Galatasaray ile Hatayspor, 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.