Nyiragongo patlaması sonrası Kongo’da kısmi tahliye emri 0:00 / 0:00

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Hafta sonu Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden bulunan Nyiragongo Yanardağı'nın patlamasının ardından açıklama yapan yetkililer, Goma’nın kısmen tahliyesine karar verdi.

Kuzey Kivu eyaletinin asker valisi Kongba, Volkanik patlama sonucu şehrin on mahallesinin yaklaşık 21 kilometre kuzeybatıdaki bir başka göl kenarı kasabası olan Sake’ye tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Kongba, bölgede riskin devam ettiğini karada ve göl altında ikinci bir patlamanın gerçekleşebileceğini söyledi. Kivu, ‘‘Tahliye zorunludur, çabuk uyum sağlamayanlar gereksiz riskler taşır. Eve dönüş ancak il yetkililerinin tavsiyesi üzerine gerçekleşebilir." diyerek tahliyenin gerekliliğine dikkat çekti.

Yetkililer patlaması sonrası yeryüzünde büyük çatlak göründüğünü ve Nyiragongo'dan gelen lavın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yardım operasyonlarının ana merkezi olan Goma Havaalanı'nın sadece 300 metre ilerisinde durduğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler çarşamba günü volkanik patlama sonucunda kentte ardı ardına tetiklenen artçılarından sonra insani yardım personelinin yarısını Kongo'nun doğusundaki Goma kentinde geçici olarak yeniden yerleştirildiğini söylemişti.