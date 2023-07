Gonca Vuslateri: Meral Okay kariyerimin başlangıcıdır - Magazin haberleri

Gonca Vuslateri: Meral Okay kariyerimin başlangıcıdır - Magazin haberleri

Gonca Vuslateri: Meral Okay kariyerimin başlangıcıdır Hakkında bilinmeyenleri anlatan Gonca Vuslateri, "Meral Okay, kariyerimin başlangıcının, başlangıcıdır benim için. Arkadaşımdan numarasını çalıp, cesaretimi toplayıp aramıştım. Meral Hanım'ın odasından içeri girdim ve ellerimi yiyordum. Bana baktı ve 'Ellerini yeme ve şu saçına, başına düzen ver' dedi. Bir daha kontağımız kesilmedi. Bana istediğim an ona ulaşma imkanı verdi. Ben de onu suistimal etmedim. Normalde bu tür cesarette bulunamam ama bununla gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı

ABONE OL