Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Goncourt ödüllü yazar Marie Ndiaye Türkiye'ye geliyor

        Goncourt ödüllü yazar Marie Ndiaye Türkiye'ye geliyor

        Institut français Türkiye, Frankofoni ayı ve Türkiye'nin Goncourt Seçimi kapsamında Goncourt ödüllü yazar Marie Ndiaye'yi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ağırlayacak. Ndiaye, Türkiye'nin Goncourt Seçimi'nin üçüncü edisyonunda 13 Nisan'da Ankara'da toplanacak jüriye de başkanlık edecek ve Türk jürinin Goncourt ödülüne layık gördüğü yazar ve kitabını ilan edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 17:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Goncourt ödüllü yazar Marie Ndiaye Türkiye'ye geliyor

        Senegal asıllı Fransız yazar Ndiaye, Institut français’nin konuğu olarak Istanbul, Ankara ve İzmir’de edebiyat söyleşileri, konferanslar ve imza seanslarına katılacak. Ndiaye ayrıca, Institut français Türkiye’nin girişimi ile Goncourt Ödülü’nün uluslararası ayağı olarak Türkiye’de düzenlenen Türkiye’nin Goncourt Seçimi’nin üçüncü edisyonunda jürinin son toplantısına başkanlık ederek kazanan eseri ilan edecek.

        Türkiye’nin Goncourt Seçimi’nin basın toplantısı 13 Nisan saat 14.00’da Ankara’da Göksu Lokantası Nenehatun’da düzenlenecek.

        MARIE NDIAYE KİMDİR?

        Marie NDiaye, 4 Haziran 1967'de Fransa'nın Pithiviers kentinde doğdu. Sorbonne Üniversitesi'nde dilbilim okudu ve Roma'daki Villa Medici'de eğitim görmek üzere Fransa Akademisi'nden burs kazandı. Marie NDiaye, on iki yaşlarında yazmaya başladı. On yedi yaşında, Éditions de Minuit yayınevinden ilk romanı Quant au riche avenir'i yayınladı. En famille adlı romanı 1990'da yayınlandığında büyük başarı kazandı ve 2001'de Rosie Carpe romanıyla ününü pekiştirdi; bu romanla Femina Ödülü'nü kazandı. Marie NDiaye her şeyden önce bir romancı olsa da, tiyatro için de yazmıştır; özellikle Comédie Française'in repertuvarında yer alan Papa doit manger adlı oyun. Ayrıca 2004 yılında Tous mes amis adlı bir öykü derlemesi ve üç gençlik romanı (La Diablesse et son enfant (2000), Le Paradis de Prunelle (2003) ve Le Souhait (2005)) yayınladı. Claire Denis’in White Material filminin senaryosunun yazımına da katkıda bulundu.

        PROGRAM

        12 Nisan Ankara

        14.00 Ankara Kitap Fuarı imza günü – ATO Congresium

        16.30 Edebiyat Buluşması - Penguen Kitabevi (etkinlik Fransızcadır)

        13 Nisan Ankara

        14.00 Türkiye’nin Goncourt Seçimi basın toplantısı – Göksu Restoran Nenehatun (Türkçe ardıl çeviri ile)

        16.00 Konferans: « Bir Yolculuk » – Ankara Üniversitesi DTCF Farabi Salonu (Türkçe simültane çeviri ile)

        14 Nisan İzmir

        18.00 Söyleşi: « Üç Güçlü Kadının Buluşması: Marie Ndiaye, Güldenay Sonumut, Prof. Dr. Ayşen Uysal » –Lucien Arkas Sanat Merkezi, Arkas Mistral Binası (Türkçe simültane çeviri ile)

        15 Nisan İzmir

        09.30 Frankofon lise öğrencileri ile söyleşi – Institut français İzmir (etkinlik Fransızcadır)

        16 Nisan İstanbul

        14.00 Konferans – Galatasaray Üniversitesi (etkinlik Fransızcadır)

        19.00 Söyleşi: Marie Ndiaye, Ebru Erbaş, Saadet Özen – Minoa Pera (etkinlik Fransızcadır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri: MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi, ABD ve İran ateşkes planladı

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...MHP İSTANBUL İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİMHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı" bilgisini paylaştı. KABİNE TOPLANDI: G...
        #Marie Ndiaye
        #Goncourt Ödülü
        #Institut Français
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli