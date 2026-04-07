Goncourt ödüllü yazar Marie Ndiaye Türkiye'ye geliyor

Senegal asıllı Fransız yazar Ndiaye, Institut français’nin konuğu olarak Istanbul, Ankara ve İzmir’de edebiyat söyleşileri, konferanslar ve imza seanslarına katılacak. Ndiaye ayrıca, Institut français Türkiye’nin girişimi ile Goncourt Ödülü’nün uluslararası ayağı olarak Türkiye’de düzenlenen Türkiye’nin Goncourt Seçimi’nin üçüncü edisyonunda jürinin son toplantısına başkanlık ederek kazanan eseri ilan edecek.

Türkiye’nin Goncourt Seçimi’nin basın toplantısı 13 Nisan saat 14.00’da Ankara’da Göksu Lokantası Nenehatun’da düzenlenecek.

MARIE NDIAYE KİMDİR?

REKLAM

Marie NDiaye, 4 Haziran 1967'de Fransa'nın Pithiviers kentinde doğdu. Sorbonne Üniversitesi'nde dilbilim okudu ve Roma'daki Villa Medici'de eğitim görmek üzere Fransa Akademisi'nden burs kazandı. Marie NDiaye, on iki yaşlarında yazmaya başladı. On yedi yaşında, Éditions de Minuit yayınevinden ilk romanı Quant au riche avenir'i yayınladı. En famille adlı romanı 1990'da yayınlandığında büyük başarı kazandı ve 2001'de Rosie Carpe romanıyla ününü pekiştirdi; bu romanla Femina Ödülü'nü kazandı. Marie NDiaye her şeyden önce bir romancı olsa da, tiyatro için de yazmıştır; özellikle Comédie Française'in repertuvarında yer alan Papa doit manger adlı oyun. Ayrıca 2004 yılında Tous mes amis adlı bir öykü derlemesi ve üç gençlik romanı (La Diablesse et son enfant (2000), Le Paradis de Prunelle (2003) ve Le Souhait (2005)) yayınladı. Claire Denis’in White Material filminin senaryosunun yazımına da katkıda bulundu.

PROGRAM

12 Nisan Ankara

14.00 Ankara Kitap Fuarı imza günü – ATO Congresium

16.30 Edebiyat Buluşması - Penguen Kitabevi (etkinlik Fransızcadır)

13 Nisan Ankara

14.00 Türkiye’nin Goncourt Seçimi basın toplantısı – Göksu Restoran Nenehatun (Türkçe ardıl çeviri ile)

16.00 Konferans: « Bir Yolculuk » – Ankara Üniversitesi DTCF Farabi Salonu (Türkçe simültane çeviri ile)

14 Nisan İzmir

18.00 Söyleşi: « Üç Güçlü Kadının Buluşması: Marie Ndiaye, Güldenay Sonumut, Prof. Dr. Ayşen Uysal » –Lucien Arkas Sanat Merkezi, Arkas Mistral Binası (Türkçe simültane çeviri ile)

15 Nisan İzmir

09.30 Frankofon lise öğrencileri ile söyleşi – Institut français İzmir (etkinlik Fransızcadır)

16 Nisan İstanbul

14.00 Konferans – Galatasaray Üniversitesi (etkinlik Fransızcadır)

19.00 Söyleşi: Marie Ndiaye, Ebru Erbaş, Saadet Özen – Minoa Pera (etkinlik Fransızcadır