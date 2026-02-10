Canlı
        'Gönlümün Efendisi'ne düet

        'Gönlümün Efendisi'ne düet

        'Gönlümün Efendisi', Sıla'nın kaleminden çıkıp, Murat Yeter'in bestesi, Ebru Gündeş'in sesiyle büyüyen hikâyesi, şimdi Assala Nasri ile birlikte Ortadoğu'ya taşınacak

        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 13:40 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:40
        Sıla’nın sözlerini yazdığı Ebru Gündeş’in en sevilen şarkılarından biri olan 'Gönlümün Efendisi' düet olarak yeniden yorumlanacak. Şarkı, Gündeş ile Arap dünyasının yıldız ismi Assala Nasri tarafından Türkçe ve Arapça olarak seslendirilecek.

        Ebru Gündeş
        Ebru Gündeş

        Bu özel iş birliğini Ebru Gündeş ile buluşan Assala Nasri duyurunken düetle ilgili duygusal açıklama Sıla’dan geldi. Yıllar önce yazdığı şarkının bugün iki büyük yorumcunun sesinde, iki farklı dilde hayat bulmasını anlatan Sıla, duygularını şu sözlerle paylaştı: Yıllar evvel yazdığımda söyleseler herhalde inanmazdım. Kısmetinde düet olacağı da çift lisan konuşacağı da varmış. Ne mutlu bana. Çok gururlandım, çok duygulandım."

        Assala Nasri
        Assala Nasri
        #sıla
        #ebru gündeş
        #Assala Nasri
