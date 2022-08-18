GÖNÜL FİLMİ KONUSU NEDİR?



Romantik- dram türündeki filmde Sümbül ve Piroz'un aşk hikayesi anlatılıyor. Deli dolu Sümbül, düğününde kemane çalan göçebe Piroz'a âşık olur. Ama töre kuralları da batıl inançlar da onlara engel olamaz. Yeter ki gönüller bir olsun.