Google'da yeni işten çıkartma sinyali

Google CEO'sundan yeniden işten çıkartma mesajı Google CEO'su, çalışanlarına gönderdiği bir iç yazışmada bu yıl daha fazla işten çıkarma beklemelerini söyledi. CEO Sundar Pichai bu çıkartmaların geçen yıl ölçeğinde olmayacağını ve her birime dokunmayacağını da vurguladı

Habertürk Giriş: 18.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:54 facebook

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