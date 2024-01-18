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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Google'da yeni işten çıkartma sinyali - Teknoloji Haberleri

        Google CEO'sundan yeniden işten çıkartma mesajı

        Google CEO'su, çalışanlarına gönderdiği bir iç yazışmada bu yıl daha fazla işten çıkarma beklemelerini söyledi. CEO Sundar Pichai bu çıkartmaların geçen yıl ölçeğinde olmayacağını ve her birime dokunmayacağını da vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:54
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        Google'da yeni işten çıkartma sinyali
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        "GEÇEN YIL KADAR GENİŞ ÇAPLI DEĞİL"

        Geçen hafta Google, Sesli Asistan birimlerinde, Pixel, Nest ve Fitbit'ten sorumlu donanım ekiplerinde, reklam satış ekibinde ve artırılmış gerçeklik ekibinde birkaç çalışanı işten çıkaracağını söyledi.

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