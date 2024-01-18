Google'da yeni işten çıkartma sinyali

Google CEO'sundan yeniden işten çıkartma mesajı
Google CEO'su, çalışanlarına gönderdiği bir iç yazışmada bu yıl daha fazla işten çıkarma beklemelerini söyledi. CEO Sundar Pichai bu çıkartmaların geçen yıl ölçeğinde olmayacağını ve her birime dokunmayacağını da vurguladı
Giriş: 18.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:54
Geçen hafta Google, Sesli Asistan birimlerinde, Pixel, Nest ve Fitbit'ten sorumlu donanım ekiplerinde, reklam satış ekibinde ve artırılmış gerçeklik ekibinde birkaç çalışanı işten çıkaracağını söyledi.