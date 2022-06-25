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Google'dan Anne Frank Doodle'ı! Anne Frank kimdir?

Anne Frank Google özel Doodle ile anılıyor. Annelies Marie "Anne" Yahudi kökenli Alman-Hollandalı günlük yazarıdır. Frank, Holokost'un (Yahudi Soykırımının) en bilinen mağdurlarından biridir. Google Anne Frank'e özel Doodle hazırlamasıyla "Anne Frank kimdir, nasıl öldü?" sorusu gündeme geldi. İşte Anne Frank hayatı

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  • Google'dan Anne Frank Doodle'ı! Anne Frank kimdir, nasıl ve ne zaman öldü? İşte hayatı

    Google Anne Frank'ın hayatı ile ilgili özel bir slayt hazırlayarak kullanıcılara sundu. Anne Frank'ın hatıra defterindeki yazılara yer verilerek hazırlanan slayt ile Anne Frank anıldı. II. Dünya Savaşı sebebiyle 1942'den 1944'te kadar işgal altındaki Hollanda'daki yaşamını yazdığı günlüğü daha sonra Anne Frank'in Hatıra Defteri adıyla basılmıştır. Kendisini konu alan birçok kitap, tiyatro oyunu ve film bulunmaktadır. 
  • Google'dan Anne Frank Doodle'ı! Anne Frank kimdir, nasıl ve ne zaman öldü? İşte hayatı

    ANNE FRANK HAYATI

    Annelies Marie "Anne" 12 Haziran 1929'da Edith ve Otto Heinrich Frank'in kızı olarak Frankfurt, Almanya'daki Maingau Kızıl Haç Kliniği'nde doğdu. Adolf Hitler'in Nazi Partisi 1933'te federal seçimleri kazanmasının ardından Anne ve ailesi Hollanda'ya taşındılar. Mayıs 1940'ta Almanya Hollanda'yı işgal etti, işgal hükümeti burada Yahudiler'e karşı ayrımcı ve kısıtlayıcı yasaları uygulamaya başladı. 
  • Google'dan Anne Frank Doodle'ı! Anne Frank kimdir, nasıl ve ne zaman öldü? İşte hayatı

    Aile 6 Temmuz 1942 sabahında en güvendikleri çalışanlarının yardımıyla Prinsengracht'taki Opekta şirketinin üstünden geçen bir merdivenle ulaşılan üç katlı bir eve saklanmak için yerleşti. Saklandıkları bu yer günlüklerde Achterhuis (Arka Ev) olarak geçmekteydi. Dairelerini sanki aniden gitmişler gibi dağınık bıraktılar ve Otto İsviçre'ye gidebileceklerine dair bir not yazmıştı. Gizli kalmaları gerektiği için Anne'nin kedisi Moortje'yi yanlarına almadılar. Yahudiler'in toplu taşıma kullanmaları yasaktı, gitmek için kilometrelerce yürüdüler. Arka Ev'in kapısını saklamak için önüne bir kütüphane yerleştirildi.
  • Google'dan Anne Frank Doodle'ı! Anne Frank kimdir, nasıl ve ne zaman öldü? İşte hayatı

    Bu zamandan Ağustos 1944'te ailenin Gestapo tarafından tutuklanmasına kadar geçen sürede, doğum günü hediyesi olan günlüğüne düzenli olarak yaşadıklarını yazdı. Aile tutuklanınca Nazi toplama kamplarına gönderildi. Ekim veya Kasım 1944'te ablası Margot ile Auschwitz'ten Bergen-Belsen toplama kampına gönderildiler. Birkaç ay sonra burada muhtemelen tifüsten yaşamlarını yitirdiler.

    Kızıl Haç ölümlerini Mart olarak tespit etmiş ve resmi ölüm tarihi 31 Mart olarak belirlemişti ancak 2015'te Anne Frank'in Evi'nde yapılan araştırmalar Şubat'ta ölmüş olmalarının daha muhtemel olduğunu duyurmuştur.
  • Google'dan Anne Frank Doodle'ı! Anne Frank kimdir, nasıl ve ne zaman öldü? İşte hayatı

    Babası Otto Frank ailenin savaştan kurtulan tek üyesi olarak Amsterdam'a döndüğünde kızının günlüğünün sekreteri Miep Gies tarafından muhafaza edildiği öğrenir ve 1947'de günlüğü yayımlatır. Günlük 1952'de The Diary of a Young Girl (Bir Genç Kızın Günlüğü) adıyla İngilizceye çevrildi, günümüzde 70'in üzerinde farklı dilde yayımlanmıştır.

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