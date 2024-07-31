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        Haberler Bilgi Gündem Google'dan Paris Olimpiyatları artistik jimnastik Doodle'ı! Paris Olimpiyat Oyunları ne zaman sona erecek?

        Google'dan Paris Olimpiyatları artistik jimnastik Doodle'ı!

        Paris Yaz Olimpiyatları'nda artistik cimnastik karşılaşmaları başladı ve Google, bu özel günü kutlamak için ana sayfasında bir doodle yayınladı. Paris Olimpiyatları'nın ana sayfasına taşındığı bu doodle, artistik cimnastik etkinliklerine özel olarak tasarlandı. İşte Paris Yaz Olimpiyatları ve artistik cimnastik hakkında tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 00:34 Güncelleme: 31.07.2024 - 00:34
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        Paris Yaz Olimpiyatları'nın başlamasıyla birlikte, dünyanın dört bir yanından sporcular, farklı dallarda yarışmak üzere Paris'te bir araya geliyor. Bu büyük spor etkinliği, sadece spor tutkunlarının değil aynı zamanda kültür ve sanatseverlerin de ilgisini çekiyor. Bu kapsamda, Google Paris Yaz Olimpiyatları'na olan ilgisini ana sayfasında gösterdi ve artistik cimnastik branşı için özel olarak hazırlanan doodle'ı kullanıcıların beğenisine sundu. İşte detaylar...

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        PARİS OLİMPİYATLARI 2024 NE ZAMAN SONA ERECEK?

        Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılan açılış töreniyle resmen başladı. 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapıldı.

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        PARİS 2024 PEK ÇOK İLKE İMZA ATIYOR

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na 206 ülkeden 32 dalda 10 bin 500 sporcu katılıyor. 306 madalya için sporcular rekabet edecek. Birçok alanda ilklerin yaşanacağı Paris 2024’te çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık başlıklarına odaklanılacak.

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        Olimpiyat Köyü, düşük karbonlu çevre dostu binalar, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı ve sıfır atık politikasının uygulanmasıyla bir “sürdürülebilir kalkınma modeli” örneği olacak. Sıfır emisyonlu araçlardan oluşan bir filo, yarışma boyunca köyde ulaşımı sağlayacak. Paris 2024’te ayrıca kadın ve erkek sporcuların sayısı eşitlenecek ve dev organizasyonda 5 bin 250 kadın sporcu ile 5 bin 250 erkek sporcu madalyalara ulaşabilmek için ter dökecek. Tören için seyircilerin çoğundan giriş ücreti alınmayacak Paris 2024’te, maraton yarışı da ilk kez halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

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