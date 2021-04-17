Yaşadığınız yer 37 yıl önce nasıldı? 0:00 / 0:00

Google’ın internet kullanıcılarının dünyaya bakış açısını değiştiren en popüler servislerinden biri olan ve 2001 yılında kullanıma açılan Google Earth’e 20 yıllık tarihinin en büyük ve en dikkat çekecek güncellemesi geldi. Google Earth'e eklenen Timelapse özelliği ile son 37 yıla ait 24 milyon uydu fotoğrafı etkileşimli bir 4D deneyiminde derlendi.

Dünyanın yaklaşık 40 yıllık değişimini gözler önüne seren Google Earth Timelapse, tüm internet kullanıcılarına açıldı. Bu özellik ile lokasyon veya konu seçilerek 1984-2020 yılları arasında dünyanın değişimi gözler önüne seriliyor.

37 YILLIK DEĞİŞİM PARMAKLARINIZIN UCUNDA

Google Earth Timelapse, iklim değişikliğinin etkileri, eriyen buzullar, şehirlerin büyümesi ve genişlemesi ile birlikte azalan ormanlar, su kaynaklarındaki azalma ve doğal felaketlerin çevresel etkilerinin yanısıra büyüleyici doğa olaylarını da 37 yıllık bir dönem süzgecinden internet kullanıcılarına sunuyor.

Timelapse özelliğini duyuran Google Earth Direktörü Rebecca Moore, “Gezegenimiz, son yarım yüzyılda, insanlık tarihinin herhangi bir noktasından daha fazla hızlı çevresel değişim gördü. Google Earth'teki Timelapse ile, değişen gezegenimizin daha net bir resmini parmaklarımızın ucunda görüyoruz” dedi.

Google’ın blogunda konuyla ilgili yer alan açıklamaya göre Google, dünyadaki değişimin nedenlerini sorgulamaya iten Timelapse'in arkasındaki teknolojiyi oluşturmak için Carnegie Mellon Üniversitesi'nin CREATE Lab'ı ile işbirliği yapmış.

1984 YILINDA NASILDI?

Timelapse ile Türkiye dahil dünyanın herhangi bir noktasını seçip, 1984 yılından 2020 yılı sonuna kadar olan çarpıcı değişimi hızlı bir şekilde görmek mümkün.

Google Earth’ün bu yeni özelliği ile yaşadığınız il ve ilçedeki son 37 yıllık dönüşüme de göz atabiliyorsunuz. Bunun için g.co/Timelapse adresin girip, arama çubuğunda 1984 yılından bu yana değişimini merak ettiğimi il, ilçe veya özel bölgenin adını yazmanız yeterli oluyor.

Buna ek olarak yaşanan değişim, belirli bölgeler için video olarak da izlenebiliyor. Gezegenimizin değişimini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren Timelapse’te ayrıca “Değişen Ormanlar”, “Kırılgan Güzellikler”, “Enerji Kaynakları”, “Küresel Isınma”, “Şehirlerin Genişlemesi” başlıkları altında Google Earth üzerinden derlenmiş özel hikayeler ve sanal turlar da bulunuyor.