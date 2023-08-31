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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Google Flights artık en ucuz uçuş zamanını öneriyor - Teknoloji Haberleri

        Google Flights artık en ucuz uçuş zamanını öneriyor

        Google kısa bir süre önce Google Uçuşlar'ı (Google Flights) tasarruf etmeye yardımcı olabilecek daha fazla bilgiyle güncellediğini açıkladı. Uygulama artık uçuş rezervasyonu yapmak için en ucuz tarihleri söylüyor

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 31.08.2023 - 10:29 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:49
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        En ucuz uçuş tarihlerini öneriyor
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        Google kısa bir süre önce Google Flights uygulamasını, belirli zaman aralıklarında seyahat rezervasyonu yaparak tasarrufa yardımcı olabilecek daha fazla bilgiyle güncellediğini açıkladı.

        Dünya çapında çeşitli ülkelere veya Türkiye içerisinde belirli bir tarih aralığında bir tatil veya sehayat planlamak için Google'ın Flights uygulamasından uçuş rezervasyonu gerçekleştirilebiliyor.

        FİYAT GRAFİĞİ VE UYGUNLUĞUNU SÖYLÜYOR

        Gerçekleştirilen güncelleme ile şu anda uygulama hangi uçuş firmasının daha uygun fiyat verdiğinin yanı sıra, fiyatların şu anda ortalamadan daha düşük veya daha yüksek olup olmadığını ve en iyi anlaşmayı sağlamak için uçuşun ne zaman rezerve edileceğini de bildiriyor.

        Örneğin bugün uygulamaya girip İstanbul-Berlin arası için bir uçuş planlaması yapmak için test yaptığımızda, bize şubat ayındaki fiyatların rezervasyon yapmaya değer olduğunu ve şu an için en uygun fiyatlar olarak dikkat çektiğini belirtiyor. Bununla birlikte uygulama, tüm ayları içeren bir fiyat grafiğini de veriyor.

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