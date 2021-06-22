'Google sürekli olarak duruyor' hatası nedir? Nasıl çözülür? Haberler

Google sürekli olarak duruyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Google’ın Türkiye’de bugünkü trend olan aramalar listesine ilginç ve bir o kadar da kritik olan bir arama girdi. “Google sürekli olarak duruyor” araması, Google Trendler’de ilk sıralara yerleşti.

Android işletim sistemine sahip telefon kullananlardan, bugün "Google sürekli olarak duruyor" hatası ile karşı karşıya kalmaya başladılar.

Kullanıcılardan gelen şikayetlerle ortaya çıkan sorun ile ilgili olarak henüz Google cephesinden bir açıklama gelmezken; yaşanan sorun Twitter’da da “#Google” etiketle ile gündem oldu.

NASIL ÇÖZÜLÜR?

Hatanın Android telefonlardaki bazı güncellemelerden kaynaklandığı belirtilirken, sorunun kaynağının Google’ın mobil uygulamasında olduğu ifade ediliyor.

“Google sürekli olarak duruyor” hatası ile karşılaşan kullanıcıların, Google uygulaması veya bu uygulamanın güncellemelerini kaldırarak, bu sorundan kurtulmaya yöneldiği görülüyor.

Google uygulamasını kaldırmak yerine uygulamaya ait önbellek ve verileri silip, "Durdurmaya zorla" seçeneği de bu sorunu çözmek için diğer bir alternatif olarak kullanılıyor.