Müzisyen Goran Bregovic'in konser için gittiği Moldova'ya girişine izin verilmedi. Moldova'da düzenlenen 'Gustar Müzik Festivali'nin organizatörlerince yapılan yazılı açıklamada, konser için başkent Kişinev'e gelen Bregovic'in, sınır polisince ülkeye girişine izin verilmediği bildirildi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Festivale ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Goran Bregovic'in şu sözlerine yer verildi: Sevgili Moldovalı dostlarım; bugün Gustar Müzik Festivali'nde sahne alamadığımız için çok özür dilerim. Kişinev havaalanında herhangi bir resmi açıklama yapılmadan Moldova'ya girişimize izin verilmemesi bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı.