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        Haberler Müzik Goran Bregovic'ten 'Filistin' açıklaması - Magazin haberleri

        Goran Bregovic'ten 'Filistin' sözleri

        Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic, İstanbul'da konser verdi. Sahnede yaptığı konuşmada Filistin'de yaşanan çatışmalara dair internette gördüğü bir hikâyeden örnek verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:29
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        Besteci ve şarkıcı Goran Bregovic, 'The Wedding and The Funeral Band' (Düğün ve Cenaze Orkestrası) ile Maximum Uniq Hall'de müzikseverlerle buluştu. Bregovic, konserin başlangıcında seyircilerle olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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        Sahnede yaptığı konuşmada Filistin'de yaşanan çatışmalara dair internette gördüğü bir hikâyeden örnek veren Bregoviç, şunları anlattı: Rebecca Weiss adında bir muhabire ait hikâye. Kudüs'teyken yaşlı bir Yahudinin dua ettiğini duymuş. Duası bittikten sonra Bay Horowitz'e sormuş 'kaç senedir bu ağlama duvarında Tanrı ile konuşuyorsun' diye. O da 60 senedir buraya dua etmeye geldiğini söylemiş. Rebecca da bunca yıl Tanrı ile ne konuştuğunu sormuş, Bay Horowitz de cevaben 'Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler arasındaki bu savaş artık bitmeli. En azından çocuklarımız barış içinde yaşasın' demiş. Bay Horowitz bir süre sessiz kaldıktan sonra 'bazen burada sadece duvara konuştuğum hissine kapılıyorum' demiş.

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        Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Goran Bregovic, konserde aralarında 'Made In Bosnia', 'Vino Tinto', 'Maki Maki' ve 'Duj Duj'un bulunduğu sevilen parçalarını seyircilerin dans ve ritim eşliğinde seslendirdi.

        Goran Bregovic, Türkiye turnesini; Ankara, İzmir, Antalya konserlerinin ardından son durağı olan İstanbul'da tamamladı.

        #Goran Bregovic
        #Filistin
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