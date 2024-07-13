Sahnede yaptığı konuşmada Filistin'de yaşanan çatışmalara dair internette gördüğü bir hikâyeden örnek veren Bregoviç, şunları anlattı: Rebecca Weiss adında bir muhabire ait hikâye. Kudüs'teyken yaşlı bir Yahudinin dua ettiğini duymuş. Duası bittikten sonra Bay Horowitz'e sormuş 'kaç senedir bu ağlama duvarında Tanrı ile konuşuyorsun' diye. O da 60 senedir buraya dua etmeye geldiğini söylemiş. Rebecca da bunca yıl Tanrı ile ne konuştuğunu sormuş, Bay Horowitz de cevaben 'Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler arasındaki bu savaş artık bitmeli. En azından çocuklarımız barış içinde yaşasın' demiş. Bay Horowitz bir süre sessiz kaldıktan sonra 'bazen burada sadece duvara konuştuğum hissine kapılıyorum' demiş.