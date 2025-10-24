Görenleri gülümseten internet alışverişi kazaları: 10 kişi yanlış ebatlarda sipariş ettikleri nesneleri paylaştı!
Online alışveriş artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Tek tıkla verilen siparişler bazen beklentileri tam karşılayabilirken, bazen de ortaya bambaşka sonuçlar çıkabiliyor. Ürün eline geçtiğinde yaşadığı şaşkınlığı sosyal medyada paylaşan kullanıcılar, hem güldürüyor hem de "keşke açıklamayı daha dikkatli okusaydım" dedirtiyor...
"İnternetten bir cetvel aldım, onunla klübemin kapısını ölçebileceğim."
"Pepperonili peynirli pizza sipariş ettim. Peynirsiz pepperoni pizza ve pepperonisiz peynirli pizza geldi."
"Burada çok kötü bir şey olduğunu hissediyorum."
"Bir çift ayakkabı sipariş ettim ama yanlış beden geldi, iade etmeli miyim?"
"Sanırım bu pantolon biraz farklı."
"Çok kötü değil ama resimdeki gibi de değil."
"Sandviçim pek iştah açıcı gözükmüyor."
"Bu yılbaşı figürü için çok heyecanlanmıştım."
"6'lı tuvalet kağıdı sipariş ettim ve elime ulaşan bu oldu."