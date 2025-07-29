Görevden alınan CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım Habertürk'e konuştu
Yaklaşık 7 yıldır CHP Çankaya İlçe Başkanlığı yapan Fahri Yıldırım genel merkez tarafından görevden alındı. Görevden alınma gerekçesinin henüz kendisine bildirilmediğini kaydeden Yıldrım, Habertürk'e konuştu. Yıldırım, görevden alınmasının Genel Başkan Özgür Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Mahir Kılıç'ın haberi
Çankaya ilçe başkanlığının büyük kurultay süreçlerinde her zaman önemli görevler üstlendiğini kaydeden Fahri Yıldırım, partisinin kurumsal kimliğine sahip çıktıkların ve biat kültüründen gelmediklerini kaydetti.
“4-5 KASIM’DA KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEDİK”
Chp Lideri Özgür Özeli’n Kemal kılıçdaroğlu’ndan koltuğu devraldığı 4-5 Kasım kurultayında Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini kaydeden Yıldırım, “Biz partiliyiz asla partimizi teretmeyeceğiz burası son kale biz de kalenin muhafız alayıyız. Biz eğilmeyen bükülmeyen satın alınmayan bir ilçeyiz” dedi