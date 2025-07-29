Görevden alınan CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım Habertürk'e konuştu Yaklaşık 7 yıldır CHP Çankaya İlçe Başkanlığı yapan Fahri Yıldırım genel merkez tarafından görevden alındı. Görevden alınma gerekçesinin henüz kendisine bildirilmediğini kaydeden Yıldrım, Habertürk'e konuştu. Yıldırım, görevden alınmasının Genel Başkan Özgür Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Mahir Kılıç'ın haberi

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