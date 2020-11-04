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Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncuları kimler? Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu nedir?

Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Peki, Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncuları ve konusu nedir?

Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncuları kimler? Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu nedir?

Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncuları ve konusu nedir? Soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 2018 yılı yapımı aksiyon macera türündeki filmin başrolünde Tom Cruise yer alıyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise - Ethan Hunt
Rebecca Ferguson Ilsa Faust
Ving Rhames - Luther Stickell
Simon Pegg - Benji Dunn
Alec Baldwin - Alan Hunley
Sean Harris - Solomon Lane
Vanessa Kirby
Henry Cavill
Sian Brooke

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR KONUSU NEDİR?

Solomon Lane'nin yakalanmasından iki yıl sonra örgütünün kalıntıları olan Sendika, Havariler adlı bir terörist grup olarak yeniden örgütlenmiştir. Ethan Hunt ise, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve birkaç dostuyla beraber sıkıntılı bir sürecin içindedir. Berlin'deki bir plütonyumu kurtarma görevinin ters gitmesi sonucunda dünya, sendikanın eski üyeleri tarafından kurulan bir terör örgütü olan Havariler'in tehdidi ile karşı karşıya kalır. Bu yüzden CIA ile ters düşen Ethan Hunt, denetimsizliği ve görevi yerine getirmeyi kendi başına üstlenince CIA sadakatini ve güdülerini sorgulamaya başlar ve onu kara listeye alır. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla herkes zamana karşı bir yarışa girecektir.

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