Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı “Müslüm” filmi, son yılların izlenme rekorlarını kırıyor. “Hikayeyi anlatabildik mi?” diye sona eren film, sadece ilk üç günde 600 bini aşkın kişi tarafından izlendi.

Görme engelli sinemasever ve Müslüm Baba hayranlarının da filmi izlemesi ve hikayeyi hiçbir görsel detayı kaçırmadan takip edebilmeleri için harekete geçen Turkcell, “Hayal Ortağım Sesli Betimleme” teknolojisini filme uyarladı.

Turkcell’in YGA ile işbirliğiyle geliştirdiği, Sesli Betimleme Derneği’nin desteğiyle hayata geçen “Hayal Ortağım Sesli Betimleme” teknolojisi ile Müslüm, bugünden itibaren görme engelli sinemaseverlerle Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı salonlarda buluşacak.

Turkcell’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hakan Günday’ın Gürhan Özçiftçi ile senaryosunu yazdığı, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor ve güçlü oyuncu kadrosunun performansıyla izleyenleri gözyaşına boğan filmi böylece görme engelliler de hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan izleme fırsatına kavuşacak” denildi.

Açıklamada, "Filmlerin kilit noktası olan çevre, mekân, kişi ya da objeye dair özelliklerin; diyalogsuz sahnelerin sesle aktarılabilmesini sağlayan 'Sesli Betimleme', görme engellilere kesintisiz film keyfi yaşatacak" ifadelerine yer verildi.

NASIL KULLANILIR?

Sesli betimleme hizmetinden yararlanmak için, görme engelli sinemaseverlerin filmin oynadığı sinema salonuna gidip, filmin herhangi bir anında Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sesli betimlemeyi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli oluyor.

Turkcell Hayal Ortağım uygulaması iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play'den ücretsiz indirilebiliyor. Turkcell’in bugüne kadar 130 sayıda film için hazırladığı sesli betimleme hizmeti filmle senkron bir şekilde ilerleyip, kullanıcının filmi tüm detaylarıyla takip etmesini sağlıyor.

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