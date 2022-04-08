Görme engellilere özel

Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Bongo Art Project iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Paleolitik dönemden Urartu dönemine kadar özenle seçilmiş tarihi eserler belirlendi.

Seçilen eserler, TÜBİTAK SAGE ana sponsorluğunda yüksek çözünürlüklü tarama cihazlarıyla tarandıktan sonra optimizasyonları yapılarak üç boyutlu yazıcılardan çıktıları alındı.

Eserlerin az gören bireyler için de erişilebilir olması amacıyla siyah ve gri zemin üzerinde sarı renk ve üzerinde özel aydınlatmalarla kontrası netleştirildi, sesli betimlemelerle desteklendi. Böylece, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yer alan eğitim ve deneyim alanında sergilenen eserlerin modellemeleri, görme engelli bir bireyin esere dokunarak inceleyebilmesi, Braille alfabesiyle hazırlanan açıklamayı okuyabilmesi ve eserin hammaddesinin örneğine dokunarak eseri hissedebilmesi için hazırlandı. Eserler ayrıca, görsel ve işitsel materyallerle de desteklenerek ziyaretçiler için hazır hale getirildi.

"ATÖLYELERLE ALANI BÜTÜN ZİYARETÇİLER İÇİN İŞLEVLİ HALE GETİRDİK"

Gönüllü olarak 8 kişilik ekip ve iki mentorla 2,5 yıl boyunca Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile süreci yürüten Bongo Art Project'in kurucusu iç mimar Çiğdem Aslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları alanı bütün ziyaretçiler için işlevli hale getirdiklerini anlattı.

Türkiye'de ve dünyada bulunan bir çok müzeyle iş birlikleri yaparak erişilebilirliği sağlamak istediklerini belirten Aslantaş, "Sadece görme engelli bireylerle değil bir sonraki adımda işitme engelli, fiziksel ve zihinsel engellilerin de erişebilir olduğu müzeler, müze alanları oluşturmak istiyoruz." dedi.

Alanın ziyarete açılış tarihine ilişkin de bilgi paylaşan Aslantaş, "Biz, alanımızı tamamladık. Bakanlığımızın uygun gördüğü bir zamanda açılışımızı ve lansmanımızı yapmak için bekliyoruz." bilgisini verdi.