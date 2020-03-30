Bel fıtığı neden olur? Belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Dünyaya açılan pencere olan gözlerimiz bozulduğu an sanki karanlığa gömülmüş gibi oluruz. Görmenin bozulması psikolojimizin bozulmasından tutunda dengemizin bozulmasına kadar birçok problem ile ortaya çıkar. Peki Görme sorunları ve problemleri neden olur? Göz hastalıklarının belirtileri nelerdir? Göz hastalıklarının nedenleri nelerdir? Göz hastalıklarının tedavisi nasıl olmalıdır ve ne iyi gelir? Göz hastalıkları ile ilgili tüm detayları araştırdık.

Göz Hastalıkları Nedir Ve Neden Olur?

Göz hastalıkları ve bozuklukları, çevresel ya da genetik faktörlere bağlı olarak gelişen ve çeşitli görme problemlerine sebep olan fiziksel rahatsızlıklardır. Görme organı olan gözün genel yapısında göz kapaklarından, gözü dış etkilere karşı koruyan ve saydam tabaka olarak bilinen göz zarında, gözyaşı kanallarında, göz merceğinde veya gözü saran sinir dokularında ortaya çıkan her türlü hastalık ve sorunlar göz hastalıkları olarak adlandırılır.

Göz Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

En önemli duyu organlarımızdan birisi olan gözlerde ortaya çıkacak olan herhangi bir rahatsızlık görme duyusunda olumsuz sonuçlara sebep olarak gerilemeye veya göz içerisinde batma, yanma ve benzeri gibi şikâyetlere yol açtığı için, göz hastalıklarının belirtileri kolayca fark edilebilir. Bunlar genellikle;

Gözlerde ağırlık ve ağrı,

Göze yabancı bir cisim kaçmış hissi,

Gözlerde yaşarma, ağlama şeklinde gözyaşı akması, sık çapaklanma problemleri,

Şiddetli göz kaşıntıları, kızarıklık ve yanma hissi,

Görme alanında daralma ve görme azlığı,

Göz kapağı düşüklüğü ve göz kapaklarında şişlik,

Başı bir yana eğerek bakma ve gözleri kısarak bakma

Yukarıda belirtilen problemlerin bir ya da birkaçının yaşanması hali göz hastalıklarının habercisi olabilir.

Göz Hastalıkları Nedenleri Nelerdir?

Göz hastalıkları genellikle genetik olmakla birlikte çevresel olan nedenlere bağlı olarak gelişebilir. En yaygın göz hastalıkları nedenleri aşağıda ki gibidir:

Görmeyi zorlaştıran az ya da çok ışıkta çalışmak,

Göze dışardan herhangi bir yabancı cisim kaçması sonucu gelişen göz hasarı,

Sinüzit, baş ağrısı, grip, nezle veya ateşli hastalıkların verdiği yan etkileri,

Gözyaşı kanallarında oluşan tıkanıklığa veya çevresel etmenlere bağlı gelişen göz kuruluğu problemi,

Diyabet, kalp hastalığı gibi rahatsızlıklar,

Genetik özellikler (aile öyküsünde göz hastalığı bulunması)

Göz Hastalıkları Çeşitleri Nelerdir?

Doğuştan kaynaklı olarak ortaya çıkan birçok göz hastalığı ile birlikte yoğun bir şekilde kullanılan gelişen teknoloji ile artan televizyon, tablet ve akıllı cihaz kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan göz problemlerinden bahsedilebilir. Sıklıkla görülen göz hastalıkları çeşitleri aşağıda listelenmiştir.

Glokom (Göz Tansiyonu)

Katarakt (Göze Perde İnmesi)

Renk körlüğü

Şaşılık

Alerjik Konjonktivit

Ektropiyum

Kapak Yağ Kisti

Kuru Göz

Makula Dejenerasyonu

Sinek Uçuşmaları

Arpacık

Blefarit

Astigmatizma

Miyopi

Hipermetropi

Göz hastalıklarının tedavi yöntemleri nelerdir?

Görme alanında daralmalara neden olan göz hastalıkları ve sorunları günlük yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği için doğru tedavi yöntemlerinin tercih edilmesi oldukça gerekli ve önemlidir. Doğuştan ya da kalıtsal olarak gelen göz rahatsızlıkları ve çevresel etmenlere bağlı olarak ortaya çıkan görme sorunları için birbirinden farklı tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Uzman doktor tarafından detaylı olarak yapılan göz muayenesi ile doğru şekilde tanısı koyulan göz sorunlarının tedavisi için doktorunuz tarafından gözlük kullanımı, ilaç tedavisi veya cerrahi girişim gibi tedavi yöntemleri tercih edilebilir.

Göz sorunları ile ilgili şikâyetlere yönelik konulan doğru teşhislere rağmen etkili şekilde tedavi edilmeyen göz problemlerinin hızlı şekilde görme kayıplarına sebep olabileceği göz önünde bulundurulmalı bununla birlikte uygun sıklıkta göz muayenesi ve doktor kontrolü ihmal edilmemelidir.