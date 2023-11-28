Görünüşü nedeniyle anne olmaması gerektiği söylendi! "Engelli insanları yargılamayın!"
Courtney, yüzünde şekil değişikliğine neden olan bir durumla dünyaya geldi. Dört gözle beklediği hamilelik haberini takipçileriyle paylaştıktan sonra bazı kullanıcıların acımasız yorumlarıyla baş etmek zorunda kaldı.
Courtney, 'kistik higroma' adı verilen bir durumla doğdu. Yüzünde ciddi bir deformeye neden olan durumu nedeniyle hayatı boyunca çeşitli zorluklarla uğraşmak zorunda kaldı; zaman zaman insanlar ona oldukça kaba davrandı.
Ancak genç kadının şansı dönmeye başladı; 2021 yılında oynadığı çevrim içi bir oyunda Rayden Blackmore isimli biriyle tanıştı.
İkili bir süre muhabbet ettikten sonra en sonunda buluşmaya karar verdi ve bu, hayatlarının yeni bir bölümünün başlangıcı oldu. Kendilerine bir yuva kurdular ve anne baba olacakları günü iple çekmeye başladılar.
Çift, Mart 2023'de hamilelik haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Courtney hamilelik sürecininin kaydını tuttu ve yolculuğunu takipçileriyle paylaştı. Courtney'e gelen tüm nazik yorumların arasında bazı kötü yorumlar da vardı.
Kimi kullanıcılar, anne olmanın Courtney'in hakkı olup olmadığını sorguladı hatta bebek için bile incitici yorumlar yapıldı ancak bebeği için fazlasıyla heyecanlı olan Courtney bunların hepsini görmezden geldi ve hayatındaki güzel şeylere odaklanmyı seçti.
Courtney gelen tepkiler üzerine genetik test yaptırdığını ve kendisinin taşıyıcı olmadığını açıkladı ve şöyle dedi: Kendi doğum kusurumu çocuğuma taşımıyorum. Bu genetik değil.
30 Eylül'de Blackmore çifti, kızları Seraphina Rose Kay'i mutlu ve sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Courtney, ne olursa olsun çocuğunu seveceğini belirtti ve ebeveyn olmak isteyen engelli bireylerin yargılanmaması gerektiğini söyledi.
Kaynak: BrightSide
Fotoğraflar: Courtney Blackmore Instagram