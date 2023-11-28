Görünüşü nedeniyle anne olmaması gerektiği söylendi! "Engelli insanları yargılamayın!"

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Kimi kullanıcılar, anne olmanın Courtney'in hakkı olup olmadığını sorguladı hatta bebek için bile incitici yorumlar yapıldı ancak bebeği için fazlasıyla heyecanlı olan Courtney bunların hepsini görmezden geldi ve hayatındaki güzel şeylere odaklanmyı seçti.

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Courtney gelen tepkiler üzerine genetik test yaptırdığını ve kendisinin taşıyıcı olmadığını açıkladı ve şöyle dedi: Kendi doğum kusurumu çocuğuma taşımıyorum. Bu genetik değil.

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30 Eylül'de Blackmore çifti, kızları Seraphina Rose Kay'i mutlu ve sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Courtney, ne olursa olsun çocuğunu seveceğini belirtti ve ebeveyn olmak isteyen engelli bireylerin yargılanmaması gerektiğini söyledi. Kaynak: BrightSide Fotoğraflar: Courtney Blackmore Instagram

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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