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Yansımanın gücüyle kaydedilen sıra dışı fotoğraflar

Photoshop ile etkileyici kareler çekmek günümüzde normal bir durum olmaya başladı. Ancak bu karelerin hiçbirinde oynama yok! İşte yansımanın gücüyle kaydedilen ve internet ortamında paylaşılan ilginç kareler

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  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Tavan ışıklarının yansımaları, gökyüzünde uzay gemileri varmış hissi oluşturuyor. 
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Yansımanın etkisiyle algıyla oynayan fotoğraflar sosyal medyada paylaşılıyor.

    Örneğin bu karede photoshop yok. Eski bir trambolinin üzerindeki su birintisi yansıma efekti oluşturuyor. 
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    İnternet kullanıcısı fotoğrafı paylaşırken "Ne zaman bu binada yangın çıktığını düşünsem daha sonra alevlerin gün batımının yansıması olduğunu hatırlıyorum" diyor.  
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Direksiyon simidinin yansıması gökyüzünde ilginç manzaraya sebep oluyor. 
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Bu duvar resmi, suyun üzerinde yansıması için bilerek boyanmış...

  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Tenceredeki yansımaları fark ettiniz mi?
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Sosyal medya kullanıcısı paylaştığı yansıma fotoğrafına şu notu düşüyor:

    "Her sabah güneş, annemin vazosuna vuruyor ve vazodaki desen duvara yansıyor."
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Lambanın güneş gözlüğündeki yansıması şaşırtıcı gözüküyor.
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Şişedeki bu yansıma Kuzey Işıkları'nı andırıyor.
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Yemek odası penceresinden yansıyan renkler.
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Oteldeki kabul masası aynalı olunca görüntü karşamaşı yaratıyor.
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Tavan ışıkları kahve köpüklerine yansırsa... 
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Banyo aynasının yansıması, açık hava sineması görünümü veriyor. 
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Televizyondan yansıyan bir adamın görüntüsü, bahçedeki arabayla birleşince ilginç bir kombinasyon oluşturuyor. 
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Güneşi yansıtan su birikintisi uzaya açılan bir portal gibi görünüyor.
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Işığın kahveye yansıması parlayan bir kale görüntüsü oluşturuyor.
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Hamur işleri, kahve dükkanının penceresinden arabaya yansırsa... 

     
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Araba yeni temizlenince yansıma da kolaylaşıyor. 
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Penceredeki yansıma büyük bir uzay gemisinin inişini andırıyor.
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Ay, yüzme havuzunun üzerinde gezinmiyor. Sadece televizyon sayesinde oluşan göz yanılgısı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    Gitara vuran güneş ışığı sıra dışı görüntüler oluşturuyor. 
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

    İşte diğer kareler! 
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...
  • Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı...

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