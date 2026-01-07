Habertürk
Habertürk
        Gösterime hazırlanıyor

        Gösterime hazırlanıyor

        'Maşa ile Koca Ayı'nın yeni macerası 'Mucize Parkı' gösterime girmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 10:09 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:12
        Gösterime hazırlanıyor
        Türkiye’de YouTube’da 14 milyon takipçiye ulaşan, sinemalarda bugüne kadar 1 milyon 352 bin kişi tarafından izlenen 'Maşa ile Koca Ayı', yeni filmi 'Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı' ile 16 Ocak’ta yeniden beyazperdeye dönüyor.

        Animaccord yapımcılığında hazırlanan, Türkiye ithalat ve dağıtımı Film Medya tarafından gerçekleştirilen film, sömestr tatilinde çocuklar ve aileler için eğlenceli bir sinema alternatifi sunuyor.

        Yeni macerada 'Maşa', 'Daşa' ve 'Koca Ayı'; eğlencelerle dolu 'Mucize Parkı'na doğru yola çıkıyor. 'Daşa' parkta yer alan tüm görevleri tamamlayarak büyük gösteriye katılmak isterken, 'Maşa' her zamanki gibi eğlencenin peşinden gidiyor. 'Koca Ayı' ise parkta akıllı fotoğraf makinesini denemeyi planlıyor. Ancak bu planlar, sürpriz gelişmelerle bambaşka bir maceraya dönüşüyor.

        Renkli karakterleri ve fantastik dünyasıyla dikkat çeken film; dostluk, paylaşma ve yardımlaşma gibi evrensel değerleri eğlenceli bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.

        Yarı yıl tatiline denk gelen vizyon tarihiyle 'Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı', ailelerin çocuklarıyla birlikte güvenle tercih edebileceği animasyon filmleri arasında yer alıyor. Eğlenceli anlatımının yanı sıra; paylaşma, kendine inanma, dostluk ve yardımlaşma gibi evrensel değerleri ön plana çıkaran film, her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

