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Gövdesinde meyve veren ağaç şaşırttı

Elazığ'ın Keban ilçesinde gövdesinden çiçeklenip meyve veren ağaç, görenlerde şaşkınlığa yol açtı

Gövdesinde meyve veren ağaç
DHA

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Göldere Köyü'nde yaşayan 64 yaşındaki emekli memur Mehmet Turan'ın bahçesindeki elma ağacının gövdesinde nisan ayında çiçek açtı.

DHA'nın haberine göre ağacın gövdesinde açan çiçek, olgunlaşarak elmaya dönüştü. Dalı yerine gövdesinde meyve veren ağaç görenleri şaşırttı.

Turan, gövdesinde meyve veren ağacı ilk kez gördüğünü ifade ederek, "Daha önce hiçbir ağacın gövdesinden meyve yetiştiğini görmedim. Elma ağacımın gövdesinde meyvenin nasıl ve neden yetiştiğini bilemiyorum. Gövdeden yetişen elma, daldaki elmalardan daha büyüktü" dedi

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