GÖZ RENGİNİ OLUŞTURAN PİGMENT MELANİN

İnsanların saç, cilt ve göz renklerini belirleyen pigment melanindir. Melanin ışığı emme bakımından gelişmişse, gözlerimize ne kadar ışık gireceğini belirleyen irisin işlevi de o kadar gelişiyor.

Güneş ışınlarından gelen ışık, retinaya gidiyor ve burada elektriksel sinyallere dönüşerek, beyin tarafından tercüme ediliyor. İris tarafından emilmeyen küçük bir kısım ise geri yansıtılır ve göz renginin oluşmasına yardımcı olur.