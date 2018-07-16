Güzelliğe gölge düşüren göz altı morluklarının oluşum sebebi genetik faktörler ya da yaşam tarzı yüzünden olabilir. Genetik faktörler, stres, uykusuzluk göz altı morluklarına yol açan en büyük sebeplerden. Pekia aynaya baktıkça can sıkan göz altı morlukları nasıl geçer? İşte hiçbir kimyasal kullanmadan sizi göz altı morlularınızdan kurtaracak yöntemler…

DÜZENLİ BESLENME VE UYKU

Göz altı morluklarından kurtulmak için ilk önce yaşam tarzınızı elden geçirmeniz gerekiyor. Sigara, alkol, düzensiz beslenme ve uyku göz altı morluklarını tetikleyeceğinden zararlı alışkanlıklarını azaltmalısınız.

MAKYAJI AZALTIN

Göz bölgenize yaptığınız aşırı makyaj morluklara sebep olabilir. Bu nedenle göz altlarınızı aşırı derecede kapatmamakta fayda var.

PATATES SUYU

Patates suyunu düzenli kullanarak göz altı şişkinliklerinizi azaltabilirsiniz. Patates suyu kürü için orta boy bir patatese, rendeye ve tülbente ihtiyacınız var.

Rendelenmiş patatesi bir tülbent içine atın. Tülbenti bir kasenin üzerine tutun ve patates suyunu sıkın. Patates suyuna bir pamuk batırın ve bu pamuğu 15-20 dk boyunca göz altlarınıza tutun. Daha sonra ılık su ile yıkayın. Sonuç alabilmek için bu kürü haftada 3 defa kullanabilirsiniz.

SALLAMA ÇAY

Sallama çay yöntemiyle göz altı morluk ve şişkinliklerinizi azaltabilirsiniz. Kürü hazırlamak için taze kullanılmış bir çay poşeti alın ve 15 dakika boyunca doğrudan göz altınızda yer alan morlukların üzerinde bekletin. Sallama çayı her gün uygulayabilirsiniz.



YEŞİL ÇAY

Tıpkı siyah çay gibi yeşil çay da morlukları azaltır.

CİLDİ DOĞAL YOLLARLA NEMLENDİRMENİN YOLLARI!

SALATALIK

Yüksek miktarda C vitamini, potasyum ve magnezyum içeren salatalığı, dilimleyerek göz altlarınıza uygulayabilirsiniz. Salatalık kürü için yapmanız gereken tek şey 15 ila 20 dakika boyunca morlukların üzerine soğutulmuş bir dilim salatalık yerleştirmektir. Hatta salata yaparken kabuklarını atmayıp göz altlarınızda da tutabilirsiniz.

SÜTLÜ GÜL SUYU KÜRÜ

Gül suyunun içine bir miktar soğuk süt koyun. Karışımın içine daldırdığınız pamukları gözlerinizin üstünde 15-20 dakika bekletin. Bu karışımı her gün uygulayabilirsiniz.

ÜLKE ÜLKE KADINLARIN GÜZELLİK SIRLARI