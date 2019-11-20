İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olarak 2005 yılından bu yana hizmet veren İSPARK otoparklarının bazıları 24 saat, bazıları da 12 saat hizmet veriyor. 12 saat hizmet veren otoparklar birçoğunda mesai bitiminin ardından 'Değnekçi' olarak bilinen kişiler tarafından işgal ediliyor.

Kentin 39 ilçesindeki işgaller daha çok Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy'deki yoğun otoparklarda yaşanıyor. Değnekçiler, 12 saatin ardından ücretsiz olması gereken otoparklarda sürücülerden para talep ediyor. Üstelik bu para araç modeline göre değişiyor. En az 10 lira talep eden değnekçilere para vermek zorunda kalan vatandaşlar, ücret ödemedikleri zaman tehdit edildiklerini söylüyor.

SON 3 AYDA 207 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan haksız otopark ücreti talep eden değnekçilere yönelik sürekli operasyon düzenliyor. Sadece son 3 ayda 207 kişi gözaltına alındı. Son olarak Taksim Tarlabaşı'nda görüntüleri ortaya çıkan iki değnekçi Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla dün gözaltına alındı. Çok sayıda sabıka kaydı çıkan iki değnekçi, daha önce gözaltına alınanlar gibi Kabahatler Kanunu'na göre haklarında işlem yapılıp 108 ceza ile yeniden sokaklara döndü.

108 LİRAYI ÖDEYEN OTOPARKA GERİ DÖNÜYOR

Günlük kazançlarının çük küçük bir bölümüne denk gelen cezayı ödeyen değnekçiler gece yine görüntülendi. Haliç'teki İSPARK'a ait Azapkapı metro istasyonu otoparkında kameralara yansıyan değnekçiler, eğlence yerleri ve restoranlara yakın olması nedeniyle otoparka gelen çok sayıda sürücüden para aldı. Otopark görevlisi gibi sürücüleri araçlarını park edecekleri yeri gösteren değnekçiler, kameraları görünce uzaklaştı.

Otoparkı kullanan kadın sürücü, "10 lira, 20 lira ne kopartabilirse talep ediyorlar, bunu bir meslek haline getirmişler" diye konuştu.