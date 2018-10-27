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Gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı

Kütahya merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi

27.10.2018 - 14:48 | Güncelleme: AA

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ekim'de gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan Doğan I., Ferit C., Hasan T., İbrahim Ç., İbrahim Ü., İsmail K., Kamil C., Mehmet Ali K., Ramazan A. ve Ziya K. tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla 16'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İKİ GENCİN ÖLÜMÜNDEN SONRA DÜĞMEYE BASILDI

AA'da yer alan habere göre Altıntaş ilçesinde yaklaşık 6 ay önce 2 gencin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize olarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takibe almıştı. Çalışmalar sonucunda, kent merkezi, Altıntaş ilçesi, Afyonkarahisar ve Isparta'da belirlenen 41 adrese, 30 jandarma timi ve 4 narkotik köpeğiyle eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

2 RUHSATSIZ SİLAH, 6 POMPALI VE 300 BİN LİRA ELE GEÇMİŞTİ

Evler ve iş yerlerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 6 pompalı tüfek ile yaklaşık 300 bin lira ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 28 kişi gözaltına alınmıştı.

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