Şanlıurfa'da, AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya darbedildiği iddiasıyla polise şikâyette bulunmuş, olayla ilgili 4 kişi önceki gün, CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak ise dün gözaltına alınmıştı. Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

AA'da yer alan habere göre sağlık kontrolünün ardından Bucak ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Bucak ve diğer şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.